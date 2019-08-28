Коломойский: Олигархов больше нет – мы умерли!

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

Отвечая на вопрос о том, удобны ли олигархи президентам и премьер-министрам (в частности о том, как Ахметов мгновенно подарил "скорые помощи" по просьбе Зеленского), Коломойский заявил: "Они уже все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол. Олигархов больше нет – мы умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи. Есть новая власть, новый президент. Я уверен, что у него (Зеленского. - Ред.) нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков... Коломойского у него нет. Если Коломойский скажет завтра: "давайте грабить", то нет у него Коломойского. Коломойский нужен, если он может что-то созидать, как и Ахметов, и Пинчук, и Фирташ, и Медведчук. Хотя Медведчук и Фирташ - стремная история с русскими".

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"Тот грабеж, который у нас происходит, только у нас и работает", - констатировал Коломойский

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.