Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.08.19 10:42

За неделю истребители НАТО сопроводили 9 военных самолетов РФ, - Минобороны Литвы

Истребители Североатлантического альянса (НАТО) трижды поднимались в воздух, чтобы сопроводить девять военных самолетов Российской Федерации, совершавших полеты над Балтикой 19-25 августа.

истребитель

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Два самолета Су-30, которые летели из Калининградской области Российской Федерации в континентальную часть Российской Федерации, истребители НАТО заметили 19 августа. Оба самолета летели без работающего радиолокационного ретранслятора, имели план полета и радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

Еще два самолета – Су-34 и Т-134 – истребители НАТО опознали 20 августа. Су-34 не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, не имел плана полета, а также летел без работающего радиолокационного ретранслятора.

Также на Цензор.НЕТ: Решение о размещении ядерных ракет в Европе должно принимать НАТО, - Моравецкий

Самолеты Су-27, Ил-76 и два Су-30 были зафиксированы 21 августа. Су-27 и Су-30 не поддерживали радиосвязь с региональным центром полета.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100