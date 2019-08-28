За неделю истребители НАТО сопроводили 9 военных самолетов РФ, - Минобороны Литвы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Два самолета Су-30, которые летели из Калининградской области Российской Федерации в континентальную часть Российской Федерации, истребители НАТО заметили 19 августа. Оба самолета летели без работающего радиолокационного ретранслятора, имели план полета и радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

Еще два самолета – Су-34 и Т-134 – истребители НАТО опознали 20 августа. Су-34 не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, не имел плана полета, а также летел без работающего радиолокационного ретранслятора.

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Самолеты Су-27, Ил-76 и два Су-30 были зафиксированы 21 августа. Су-27 и Су-30 не поддерживали радиосвязь с региональным центром полета.