Ахметов зарабатывает с недр земли Украины, а нас всех считает лохами, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

"Только по схеме "Роттердам+" грабеж за три с половиной года я оцениваю в 4,2 миллиарда долларов. Украина производит 180 миллиардов киловатт-часов в год. 50% производит атомная энергетика. 40% производит тепловая. 40 от 180 составляет 72 миллиарда киловатт. У Ахметова 70-80% тепловой генерации в руках, и при этом его не признают монополистом! У него под контролем выработка приблизительно 50 миллиардов киловатт-часов. Государство у него выкупало это по цене 1,9-2,00 грн за киловатт-час. Выкупали всегда дороже оптовых цен. Себестоимость составляет 80-90 копеек. Оптовая цена с начала действия "Роттердам+" и по июнь 2018 года колебалась от 1 грн до 1,618 грн. Разница между ценой покупки государством и оптовой ценой составляла не менее 50 копеек - 2 цента. 50 миллиардов киловатт-часов потребления умножаем на 2 цента - получается миллиард долларов в год – чистая прибыль Ахметова и тех, кто за ним стоял. 3,5 года будем считать 3,5 миллиарда. Плюс разница между себестоимостью производства и рыночной ценой. Плюс 700 миллионов на все про все - дотации на уголь, еще что-то там", - рассказал Коломойский.

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При этом, он отметил, что готов судиться, если к нему будут предъявлять претензию по этому заявлению: "Я не хочу с ним судиться, но я готов выдвинуть встречный иск. Поэтому он и не подаст на меня в суд. Он и Новинский. Новинскому я прямо в лицо сказал после второго тура президентских выборов и до парламентских выборов, при том, что я симпатизировал их совместной партии, - вам не сильно жирно будет зарабатывать такие деньги?".

"Пили водочку у него (Новинского. - Ред.) дома, заедали икрой. Я спрашиваю: "Ничего? Нормально? хочешь послушать правду? У вас в официальном отчете за 2018 год написано, что вы заработали миллиард триста миллионов долларов от продажи руды и миллиард триста миллионов долларов от продажи стали. Всего 2,6 миллиарда долларов за прошлый год - это официальный отчет "Метинвеста". 80 долларов на тонне стали. Получается, что вы выплавили 16 миллионов тонн стали. Красавцы - вообще вопросов нет. Заплатили налоги и гуляйте смело. А вот с рудой тут у вас, Вадим, по-другому будет. В отчете написано, что вы заработали 80 долларов на тонне концентрата. Это может быть окатыш, может быть агломерат, может быть просто концентрат. Получаем 16 миллионов тонн железнорудного сырья, которое вы продали на экспорт. Себестоимость железнорудного сырья, ну, пусть 30 долларов на тонне. Хотя у нас на соседнем предприятии в Никополе 20-25, но у вас, допустим, расходы 30. Итого получается, что 30+81 = 111. Потому что продаете вы за 111, то есть ваша чистая прибыль 260%. Не дохрена ли вам с Ринатом Леонидовичем будет? Рожа не треснет? Или ты, Вадим, решил весь украинский народ купить - меня за икру, всех остальных за гречневую кашу? Сделай из этой руды сталь и заработай на ней, заплати больше налогов, дай больше зарплату своим рабочим. Но если вы просто копаете руду, и вместо загрузки украинской промышленности просто отправляете руду в Китай, чтобы помочь китайцам развивать их промышленность, так платите тогда большую ренту. Из 80 долларов сколько вам оставить, Вадим, - 10 долларов на икру хватит? А остальное – в бюджет, налоги, рента", - детализировал Коломойский беседу с Новинским.

"Вдумайтесь, только в 2018-м году они произвели 42 миллиона тонн железорудного сырья, 16 миллионов СевГОК + 16 миллионов Ингулецкий ГОК+ 5 миллионов Центральный ГОК + 5 миллионов ЮГОК (они там в доле наполовину). 27 миллионов они отправили на производство стали, а 16 продали как сырье. При продаже стали на тонне руды они имели чистую прибыль 50-80 долларов. Они добыли руду, создали первый передел - это чугун, затем второй передел - это сталь, третий передел это прокат и прокат уже продавали. Заработали 50-80 долларов на тонне стали, - хрен с ними. Но при этом они параллельно тупо продали 16 миллионов тонн руды. Это не деньги Ахметова - это экономика страны. Он зарабатывает с недр земли Украины, и сейчас это 40% валютной выручки, но это страна дает ему заработать. И если не навести порядок, чего не сделал Петя Порошенко, если сохранить "договорняки", то экономику страны подорвут. Готовится контрреволюция, давайте чуть позже об этом скажем", - акцентировал Коломойский.

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"Потратил он 30 долларов на производство сырья, при производстве стали он потратил 440 долларов. Продал сталь за 520, то есть 80 с тонны нажил – молодец! С 80 долларов прибыли заплатил 20 налог на прибыль, осталось 60 долларов с тонны в карман - и кайфуйте. На бразильцев в "Шахтере" хватит. А когда вместо производства и налогов в Украине он просто вывозит сырье китайцам - это справедливо? Это говорит, что он нас всех считает лохами. Нет, если ты сырье вывозишь, то с 80 долларов на тонне минимум 75% пусть отдаст - это 60 долларов, а 20 пусть оставит себе. С этих 16 миллионов тонн - это будет у него 320 миллионов долларов, 20% налога заплатил, останется 280. Так тут на еще одну команду бразильцев хватит", - предложил Коломойский, добавив. - Но есть второй вариант - не продавай сразу руду! Вот выделите это жирно! Производи сталь - у тебя же есть мощности, а ты вместо загрузки предприятий сокращаешь мощности, потому что тебе сейчас проще продавать руду, а не заниматься производством"

По данным Коломойского, Ахметов и Новинский сейчас платят 1,5 доллара ренты на тонне: "Почти ноль, короче. В Конституции написано, что недра принадлежат народу. Вот наша группа нефть добывает, продает по 500 долларов за тонну, и платим ренту 28-30%, то есть 150 долларов с тонны – все правильно,наполняем бюджет, потому что используем природные богатства страны. А Ахметов продает руду по 110 с тонны и платит ренту меньше 2 долларов! Но я не потому, что мне обидно, нам хватает наших заработков, 50 долларов прибыли с тонны остается и это хорошо. Прибыль в 10 % по мировым меркам – это отличный результат, но Ахметов имеет 270% прибыль с природных богатств страны. Разве это нормально, разве так бывает в цивилизованных странах? А государство с протянутой рукой ходит".

"Если пойти нормальным путем, повысить ренту, то все будет нормально, если нет, то придется нам вспомнить 17-й год. Я себя не отделяю от этой ситуации, ведь я попаду тоже под повышение ренты, исключений быть не должно, платить за сырье должны абсолютно все. У меня есть два или три железорудных и марганцевых предприятия. Если я добываю марганец и буду экспортировать руду – меня тоже придется под нож пустить. Мне выгоднее сегодня продавать марганец, чем продавать ферросплавы. Но если я это сделаю, надо 80% ренты у меня забрать, мне не надо исключений. Иди производи ферросплавы, идеолог. Мы должны включить логику экономики - не продавать сырье, а продавать продукт", - резюмировал Коломойский.

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.