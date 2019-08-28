Корь не отступает, за неделю заболели 190 человек: Минздрав призвал украинцев вакцинироваться

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах. С началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей, поэтому важно сделать прививку ребенку до начала обучения. Кроме того, Минздрав Украины совместно с Минобразования напоминают, что невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками, за исключением детей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Законность этого требования подтвердил Верховный Суд в соответствующем Постановлении", - сказано в сообщении.

По данным Минздрава, с 16 по 23 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (23 больных: 19 взрослых и 4 ребенка), Киевской (20:17 взрослых и 3 ребенка), Винницкой (12: 8 взрослых и 4 детей), Донецкой (11: 9 взрослых и 2 детей) и Херсонской (11: 9 взрослых и 2 ребенка) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 23 августа 2019) корью заболела 57482 человек - 27176 взрослых и 30306 детей, от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017, корью заболели более 115 000 человек, 39 из которых умерли.

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В Минздраве напомнили, что прививка - единственная надежная защита от кори.

"Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы проводить спецоперации по преодолению вспышек кори. Продолжается подготовка по координации таких мероприятий.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Минздрав Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

"Проверить количество вакцин в вашей области можно в таблице. Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно в департамент / управление здравоохранения в вашей области", - добавили в Минздраве.