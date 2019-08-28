Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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Видео Олег Богачук

Прокуроры заявили, что не против смягчения меры пресечения журналисту, которого обвиняют в госизмене, на личное обязательство. Об этом стало известно в ходе заседания суда, где рассматривалась жалоба на продление ареста Вышинского.

В свою очередь прокуратура АР Крым на своей странице в сети Facebook сообщила, что Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского районного суда города Киев от 19 июля 2019 года, которым было продлено содержание под стражей руководителю незарегистрированной организации "РИА Новости-Украина" и в соответствии изменил меру пресечения на личное обязательство.

























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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей Кирилла Вышинского.

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