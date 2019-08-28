Мы можем предложить РФ снять часть санкций в обмен на Донбасс, а в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

"Российская Федерация при всей моей нелюбви к ней и к порядкам, которые там творятся, к режиму, она все-таки член ООН, член Совета безопасности, вернулась в ПАСЕ. Т.е. они как-то стараются соблюдать лицо, свой внешний облик, играть иногда по каким-то правилам. Но если Россия пытается быть цивилизованней, надо ей в этом помогать, найти, ради наших пленных, такие правила, которым Россия будет вынуждена следовать", - отметил он.

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"Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля, когда они сбили "Боинг", были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - отметил Коломойский.

"Но не отказываясь ни в коей мере от нашего суверенитета над Крымом, и даже усиливая нашу работу в этом направлении. Но если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса, как это ни печально звучит", - акцентировал он.

По словам Коломойского, санкции с РФ могут быть сняты при трех условия: "когда на Донбассе наступил мир – это раз, когда Россия выведет свои войска – это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей – это три".

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"Теперь возник благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате. Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в Конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на 5 лет, переходный период и проведем там выборы", - добавил он.

"Первое – прекращение огня, обмен пленных – большей части, и обязательно тех, кто уже давно сидит с 14-15-го годов. Второе: проведения выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти. Третье: на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля над границей. Т.е. буквально так: выводятся российские войска и передается контроль над границей полностью украинским войскам. Сейчас есть пункт, что контроль над границей передается после изменений в Конституции, то есть никогда. Ни при Порошенко этого бы не было, ни при Зеленском этого не будет, ни при ком другом, потому что невозможно проголосовать, найти 300 голосов за изменения в Конституции, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред. Потому что если это сделать, то Украинская держава перестанет существовать. Поэтому, в-четвертых, заменить в Минском соглашении обязательства по внесению изменений в Конституцию на 5- летний закон об особом статусе Донбасса", - рассказал Коломойский о своем видении выполнения Минских соглашений.

"Провели выборы, на следующий день началась передача контроля над границей, а через 30 дней она закончилась. За 2 месяца до выборов можно принять закон об особом статусе и сказать, что он действует 5 лет, переходной период реинтеграции, потому что многие вещи, которые написаны в особом статусе, они уже в остальной Украине уже существуют де-факто и де-юре. То, что мы называем децентрализацией. Ну так хрен с ними, пусть они проведут свои сраные выборы - ведь мы там в них будем участвовать по украинским законам, доступ будет у наших СМИ. Например, "Слуга народа" наверняка может участвовать, посмотрим, кто популярней окажется на Донбассе – Путин или Зеленский? "Голос" с Вакарчуком пойдет, Тимошенко, "Оппозиционный блок-За життя". Нам не надо бояться выборов", - добавил он.

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"Россияне должны уйти и забрать всех преступников с собой. В Минских соглашениях прописана амнистия, это надо выполнять. Но те, кто воевал и помогал оккупантам, у кого руки по локоть в крови, которые мародерили, пытали пленных, насиловали женщин - им надо свалить, для них пощады не будет, амнистия на них не распространяется. Россия должна весь этот мотлох забрать себе, если нет – пусть используют время и по-тихому от них избавляются, также как они убрали Захарченко, Беднова, Мозгового и остальных. Вот Плотницкий – умный человек, все понял, и уехал тихонько сам. А Захарченко "бакланил", не уехал, вот его и списали.

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.