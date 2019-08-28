Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Маси Найем написал у себя в фейсбуке.

По его словам, у Иванова недавно прошли обыски дома, а на его счета и счета жены был наложен арест.

"Официальным обоснованием этих обысков стало досудебное расследование в уголовном деле по статьям уголовного кодекса, "очень характерным" для профессора журналистики: вымогательство, угроза убийством, незаконное лишение свободы или похищение человека...", - отмечает адвокат.

Он добавляет, что в рамках досудебного расследования по другому уголовному делу, которое раннее было заведено на сына Иванова, полиция также запросила у Академии украинской прессы информацию по сотням транзакций.

"Полученная информация уже через четыре часа после передачи была слита в СМИ с сомнительной репутацией. На этих же сайтах, пытаясь навредить репутации профессора, ежедневно публикуются материалы с недостоверной информацией о нем, а на некоторых мероприятиях с участием Валерия Феликсовича начали появляться проплаченные провокаторы", - сообщает Маси Найем.

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Причина всего этого, как отмечает адвокат, кроется в участии сына Иванова - Дениса в фейсбук-группе, в которой было опубликовано расследование в отношении заместителя начальника главного следственного управления полиции Евгения Шевцова, связанное с его доходами, с его женой и уголовным делом на компанию, которая причастна к их семье.

"У Дениса начались обыски по уголовному делу, которое вообще было закрыто. После обысков пошли угрозы и он с женой и двумя малолетними детьми были вынуждены покинуть страну", - пишет Маси Найем, добавляя, что после отъезда Дениса начались обыски в доме у его отца.





