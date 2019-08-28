Филатов - жителям Днепра по поводу монокоалиции в Раде: "Вы выбрали, а теперь вы с них спрашивайте". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в пятом выпуске авторской передачи "Спроси Филатова".

"Главное - за какие законопроекты будет голосовать монокоалиция. Когда есть консолидированное большинство, оно может принимать как законы необходимые, так и те, которые могут развернуть общественные процессы в обратном направлении", - сказал Филатов.

Мэр Днепра также напомнил, что существовала практика, когда перед принятием государственных бюджетов центральная власть пыталась "ограбить" территориальные общины, особенно город Днепр - как бюджетообразующий мегаполис.

Филатов отметил, что сейчас к нему "поступают сигналы" о попытке восстановить этот метод. Такая ситуация может стоить городу воплощения ряда важных проектов. В частности, речь идет о троллейбусе на жилмассив Победа-6.

"Вы (жители города Днепра. - Ред.) выбрали, а теперь вы с них спрашивайте", - добавил глава города.

Филатов подчеркнул, что не боится досрочных выборов в местные советы. В то же время, кроме денег, территориальные общины должны получить больше полномочий. Речь идет о полиции общественного порядка и экологическом контроле. Также, по мнению Филатова, количество местных депутатов должно сократиться, а сами они должны избираться от микротериториальних общин, не быть партийными и заниматься исключительно территориями.

Посмотреть полный выпуск программы "Спроси Филатова" можно здесь.

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