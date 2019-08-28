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28.08.19 14:18

Двое мужчин избили приехавшего на вызов патрульного, пострадавший госпитализирован, - полиция Киева

Двое злоумышленников избили патрульного, который прибыл на вызов о нарушении тишины. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу. Злоумышленникам объявлено о подозрении.

полиция,патрульная

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

"Вчера около трех часов ночи в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о нарушении тишины. По прибытию правоохранители установили, что во дворе на улице Шолом-Алейхема молодые навеселе нецензурно ругаются и ведут себя агрессивно. Попытка патрульных успокоить дебоширов завершилась тем, что двое мужчин с кулаками набросились на полицейского и напарница патрульного применила слезоточивый газ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что второй экипаж полицейских быстро прибыл на помощь, задержал и доставил злоумышленников в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Двух 27-летних уроженцев Сумской и Житомирской областей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

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