"Слуга народа" готовит 465 изменений в Конституцию, - Стефанчук

Об этом на брифинге заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

Отвечая на вопрос журналистов об изменениях в основной закон, Стефанчук сказал: "Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу". По его словам, сейчас определяется очередность их внесения в Верховную Раду и решается, какие из них президент Владимир Зеленский определит как приоритетные. "На этой базе будем формировать список того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная Рада", - рассказал Стефанчук.

Стефанчук считает, что многие из этих инициатив не найдут поддержки в парламенте, потому что "это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, тех, кто сидит на потоках".

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Стефанчук не впервые говорит о планах изменить основной закон. Так, 12 июня он заявил, что команда Зеленского намерена восстановить конституционную комиссию. А 28 июня сказал, что на данный момент не существует единственно верного юридически толкуемого текста Конституции.