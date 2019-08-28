Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.08.19 15:02

Кремль отреагировал на освобождение Вышинского: Приветствуем решение суда, но в оценках пока ограничимся

Кремль приветствует решение украинского суда, который освободил главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского под личное поручительство.

песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. Пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СПЧ при Путине Федотов надеется на соответствующий ответ России на освобождение Вышинского в Киеве

На вопрос, готова ли Россия сделать ответный шаг, он ответил: "Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем решение суда". Песков подчеркнул, что контакты между Украиной и Россией по вопросу решения судьбы удерживаемых лиц осуществляются, но пока "нечего добавить".

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что обмен пленными может состояться уже сегодня, Песков заявил, что Кремль "никогда не говорил, что сегодня что-то планируется, я не знаю, откуда эта информация". 

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражейКирилла Вышинского.

Сегодня, 28 августа, суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100