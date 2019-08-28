Более половины украинцев не знают, кто победил на их мажоритарном округе, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Лишь 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе. Лучше всех проинформированы в этом вопросе избиратели партии "Европейская солидарность" (71%). Среди избирателей "Слуги народа" победителя знают 60%, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 57%, "Батькивщины" - 51%.

Для большинства избирателей (74%) было важно, какую партию представляет депутат. При этом 51% избирателей голосовали за кандидата от той же партии, за которую проголосовали по партийному списку, еще 23% считались с партийностью кандидата и только для 18% партийность кандидата не была существенной.

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При этом большинство граждан (58%) уверены, что главная задача депутата по мажоритарному округу - решать проблемы своего округа. Только 22% считают, что для депутатов-мажоритарщиков главное - заниматься законотворческой деятельностью.

Опрос был проведен 8-20 августа 2019 среди 2040 совершеннолетних респондентов по всей территории Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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