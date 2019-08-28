Мужчина облил 18-летнюю дочь кислотой на Хмельнитчине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

"Следователи Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками криминальной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры расследуют факт нанесения тяжких телесных повреждений 18-летней девушке", - говорится в сообщении.

Вчера, 27 августа, в 05.47 часов в Белогорское отделение полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил химическим веществом, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра общей площадью около 5% тела.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что неизвестный вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленник был в темной одежде и балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающем родного отца. Более того, девушка призналась, что в течение последних 7 лет человек регулярно вступает с ней в половые сношения. Сейчас эта информация проверяется.

На месте совершения преступления и в доме, где проживает потерпевшая и подозреваемый, изъят ряд вещественных доказательств. Все они направлены на экспертизу. 42-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.

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