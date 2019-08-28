Прокуратура знала о возвращении Богатыревой, - адвокат

Об этом Беляев заявил на заседании Печерского районного суда, избирающего Богатыревой меру пресечения, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сообщение о возвращении Раисы Богатыревой поступило в адрес прокуратуры, и на момент ее прибытия правоохранительные органы были проинформированы об этом. Несмотря на это, правоохранительные органы прибегли к ее незаконному задержанию", - сказал адвокат.
Он отметил, что прокуратура ссылается на постановление Печерского райсуда от 2015 о разрешении на задержание Богатыревой. Но, по словам Беляева, это постановление не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу и не может быть использовано для ареста и содержания под стражей. В частности, в данном постановлении не указывается срок его действия.
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Также адвокат заявил, что Богатырева не была должным образом уведомлена о подозрении, а по уголовному делу, в котором она фигурирует, нет потерпевшей стороны.
Сейчас Печерский районный суд избирает меру пресечения Раисе Богатыревой, министру здравоохранения времен Януковича.
Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.