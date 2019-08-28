Оккупанты осудили крымского татарина на 10 лет тюрьмы за причастность к добровольческому батальону

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в фейсбуке.

Приговор вносил судья Игорь Дегтярев, изначально ибвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма Гафаров в 2016-2018 годах участвовал в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас общественное объединение "Аскер", а также был участником экономической блокады Крым

Гафарова задержали в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым.

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