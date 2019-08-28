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28.08.19 17:50

Суд определил меру пресечения Богатыревой в виде 60 суток под стражей или 6 млн залога

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу на 60 суток министра здравоохранения при Януковиче Раису Богатыреву.

Суд определил меру пресечения Богатыревой в виде 60 суток под стражей или 6 млн залога

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Громадського из зала суда.

Также решением суда предусмотрена возможность внесения залога 6 млн грн.

Адвокат Богатыревой Лукаш заявила, что залог внесет Вадим Новинский.

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Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

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