Украина и Россия продолжают работу по обмену удерживаемыми лицами, - Захарова

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Работа проводится по линии людей, которые занимаются этим профессионально. Речь идет об уполномоченной по правам человека, речь идет о правоохранительных структурах, и, учитывая, что предстоит работа в правовом поле, поэтому комментировать и давать политические оценки нет необходимости и возможности", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на взаимные шаги после освобождения российского пропагандиста Кирилла Вышинского.

При этом она добавила, что официальная Москва рассчитывает, что с Вышинского снимут все обвинения.

"Рассчитываем на скорое и полное оправдание Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений", - подчеркнула Захарова.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей Кирилла Вышинского.

Сегодня, 28 августа, суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи.