Средняя зарплата в Украине в июле выросла на 188 гривен и почти достигла 11 тысяч, - Госстат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы статистики Украины.
В среднем украинцы в июле заработали 10 971 гривну. Год назад этот показатель был на 19,6% меньше.
Самые высокие зарплаты в Украине получают работники финансовой и страховой сферы (в среднем 19,46 тысячи гривен), ИТ-отрасли (в среднем 17,3 тысячи гривен), госслужащие и военные (в среднем 16,28 тысячи гривен).
В июле 2019 года больше всего выросли зарплаты в сельском хозяйстве (на 11,8%) и в сфере административного и вспомогательного обслуживания (на 8,4%). В то же время зарплаты в сфере искусства, спорта и отдыха в июле упали на 14%.
Самые высокие зарплаты в Украине получают жители Киева - в среднем 16,25 тысячи гривен, а самые низкие - жители Херсонской области. Там в июле в среднем получили 8 547 гривен.
Напомним, что в июне 2019 года средняя ежемесячная зарплата в Украине составила 10783 гривен.