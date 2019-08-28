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28.08.19 19:34

Взломаны сайты изданий "Новое время" и "Депо" для размещении фейковой информации, дискредитирующей ВСУ

В среду, 28 августа, редакции НВ стало известно о взломе сайта NV.ua и Depo неизвестными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице издания "Новое время".

В редакции отмечают: "Киберпреступники получили доступ к админпанели и заменили материал "Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: два человека погибли, шестеро травмированы" фейком с заголовком "Украинские военнослужащие - главная проблема Яворивского учебного центра".

Мы сняли этот материал с публикации.

Редакция НВ расценивает это как откровенную циничную провокацию как против нашего ресурса, так и против Вооруженных Сил Украины.

По данному факту НВ обратится в правоохранительные органы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ, - Минобороны

Взломаны сайты изданий Новое время и Депо для размещении фейковой информации, дискредитирующей ВСУ 01
Взломаны сайты изданий Новое время и Депо для размещении фейковой информации, дискредитирующей ВСУ 02

В свою очередь сайт Депо отмечает: "Информационное издание Depo.ua готовит обращение в Службу безопасности Украины (СБУ) и Министерство внутренних дел (МВД) по факту хакерской атаки на сайт.

Известно, что подобные атаки были совершены и на ряд других украинских СМИ.

Техническим отделом ЗАО "Картель" было проведено внутреннее расследование, которое выяснило, что создание новости произошло с IP адреса, расположенной в Амстердаме (с использованием программы Tor).

Это был несанкционированный взлом административной панели"

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