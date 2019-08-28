Стала известна повестка дня первого рабочего заседания Рады 29 августа. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в повестке дня, которая есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Депутаты планируют рассмотреть такие вопросы.

1. Избрание временного президиума;

2. Повестку дня сессии;

3.Сложение полномочий премьер-министром перед вновь избранной Радой;

4.Формирование депутатских фракций;

5. Доклад спикера Андрея Парубия о состоянии законодательной работы по итогам работы предыдущего парламента;

6. Объявление о коалиции;

7. Избрание счетной комиссии;

8. Избрание председателя Верховной Рады, главный претендент Дмитрий Разумков;

9. Избрание первого вице-спикера (главный претендент Руслан Стефанчук) и вице-спикера, и кем, вероятнее всего, будет Елена Кондратюк;

10. Послание Раде от президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении;

11. Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов;

12. Назначение нового премьер-министра, очевидно Андрей Гончарук;

13. Доклад подготовительной группы.

14. Назначение министра обороны

15. Назначение министра иностранных дел;

16. Назначение нового Кабмина;

17. Затем депутаты, которые пойдут в Кабмин сложат полномочия;

18. С должностей уволят министров Кабмина Гройсмана;

19. Депутаты утвердят перечень и количественный состав комитетов;

20. Проголосуют руководителей комитетов;

21. Уволят председателя СБУ;

22. Назначат председателем СБУ;

23. Придадут согласие на увольнение генпрокурора;

24. Дадут согласие на назначение нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;

25. О согласительном Совете.

26. Утвердят календарный план.

27. Утвердят правила освещения работы Совета журналистами.

Больше всего дискуссий вызвал пункт о рассмотрении изменений в Конституцию, ЕС предлагала сначала рассмотреть проект в комитете. Вадим Рабинович требовал в первый день сессии создать временную комиссию по преступлениям Петра Порошенко.



