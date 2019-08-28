Стала известна повестка дня первого рабочего заседания Рады 29 августа. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в повестке дня, которая есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
Депутаты планируют рассмотреть такие вопросы.
1. Избрание временного президиума;
2. Повестку дня сессии;
3.Сложение полномочий премьер-министром перед вновь избранной Радой;
4.Формирование депутатских фракций;
5. Доклад спикера Андрея Парубия о состоянии законодательной работы по итогам работы предыдущего парламента;
6. Объявление о коалиции;
7. Избрание счетной комиссии;
8. Избрание председателя Верховной Рады, главный претендент Дмитрий Разумков;
9. Избрание первого вице-спикера (главный претендент Руслан Стефанчук) и вице-спикера, и кем, вероятнее всего, будет Елена Кондратюк;
10. Послание Раде от президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении;
11. Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов;
12. Назначение нового премьер-министра, очевидно Андрей Гончарук;
13. Доклад подготовительной группы.
14. Назначение министра обороны
15. Назначение министра иностранных дел;
16. Назначение нового Кабмина;
17. Затем депутаты, которые пойдут в Кабмин сложат полномочия;
18. С должностей уволят министров Кабмина Гройсмана;
19. Депутаты утвердят перечень и количественный состав комитетов;
20. Проголосуют руководителей комитетов;
21. Уволят председателя СБУ;
22. Назначат председателем СБУ;
23. Придадут согласие на увольнение генпрокурора;
24. Дадут согласие на назначение нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;
25. О согласительном Совете.
26. Утвердят календарный план.
27. Утвердят правила освещения работы Совета журналистами.
Больше всего дискуссий вызвал пункт о рассмотрении изменений в Конституцию, ЕС предлагала сначала рассмотреть проект в комитете. Вадим Рабинович требовал в первый день сессии создать временную комиссию по преступлениям Петра Порошенко.