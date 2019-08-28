Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины была установлена одна из местных компаний, основной вид деятельности которой - оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами, должностные лица которой осуществляли незаконное производство горючего на территории одной из нефтебаз региона.

Изготовление горюче-смазочных материалов происходило путем смешивания абсорбента, химических примесей и присадок с горюче-смазочными материалами с целью повышения октанового числа и качества горючего.

В дальнейшем изготовленное таким образом горючее реализовывали через сеть подконтрольных АЗС и СХД Полтавской области без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, используя при этом поддельные документы о происхождении и качестве горюче-смазочных материалов.



На основании постановлений суда проведены обыски в офисном помещении и в местах незаконного изготовления и хранения ГСМ. По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 1,4 тыс. тонн ГСМ ориентировочной стоимостью более 41 млн. грн., грузовой автомобиль, которым осуществлялась перевозка топлива и 2 легковых автомобиля.

Всего изъято ТМЦ стоимостью 45,9 млн. грн. Продолжаются следственные действия".









