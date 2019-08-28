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28.08.19 21:57

КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы с 1 сентября, - пресс-центр ОС

С 1 сентября 2019 года контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы.

майорское,кпвв

В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

В частности, в осеннем режиме будут функционировать такие дорожные коридоры:

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КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы с 1 сентября, - пресс-центр ОС 01

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