КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы с 1 сентября, - пресс-центр ОС

В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

В частности, в осеннем режиме будут функционировать такие дорожные коридоры:

"Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

"Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

"Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

"Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

"Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик);

"Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

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