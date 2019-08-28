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28.08.19 23:19

Еще десять кандидатов от "Слуги народа" могут пройти в Раду, - ЧЕСНО

Часть избранных народных депутатов от "Слуги народа", скорее всего, станут министрами нового правительства, некоторые уже отказались от мандата. Их места займут однопартийцы.

Еще десять кандидатов от "Слуги народа" могут пройти в Раду, - ЧЕСНО

Речь идет о тех, кто баллотировался по спискам партии "Слуга народа", начиная с №129, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт движения "Чесно".

Проходные в парламент такие номера списка:

№ 129 - Елена Хоменко, бывший директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95" и волонтер ОО "Лига волонтеров".

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№ 130 - Анатолий Остапенко, директор юридической фирмы - ООО "Альфаюрконсалтинг". Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях.

№ 131 - Татьяна Цыба, исполнительный директор консалтингового агентства Media Masters и пресс-секретарь партии "Слуга народа". В разное время была пресс-секретарем в Минздраве, партии "УКРОП", Украинской народной партии, "Движении новых сил Михаила Саакашвили" и других политических сил и в госучреждениях.

№ 132 - Иван Калаур, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета, преподаватель с 20-летним стажем.

№ 133 - Юлия Гришина, управляющий партнер юридической бизнес-школы CTRL.School, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко.

№ 134 - Ольга Руденко, менеджер по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95".

№ 135 - Александр Копыленко, доктор юридических наук, профессор, директор Института законодательства Верховной Рады Украины. Ранее был членом Центральной избирательной комиссии и советником главы Рады.

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№ 136 - Сергей Мандзий, бывший депутат Хмельницкого городского совета как самовыдвиженец и выдвиженец "Народной партии" и "Народного блока Литвина" (2002-2015), помощник на общественных началах народного депутата из группы "Воля народа" Сергея Лабазюка в Раде 7-го созыва (2012-2014).

№ 137 - Александр Санченко, директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Был помощником на общественных началах у нардепа из фракции "Самопомич" Алексея Скрипника в Раде 8-го созыва.

№ 138 - Денис Маслов, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "ЛОУАТЕК", директор ООО "Авины Трейд", экс-судья Днепровского районного суда города Каменского Днепропетровской области.

№ 139 - Антон Швачко, беспартийный и безработный. По образованию - инженер-технолог ресторанного бизнеса и маркетолог.

Еще десять кандидатов от Слуги народа могут пройти в Раду, - ЧЕСНО 01

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Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 28 августа зарегистрировала 48 народных депутатов Украины и завершила этот процесс. Таким образом, по состоянию на 28 августа ЦИК зарегистрировал 424 народных депутата Украины: 225 - избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 199 - избранных в одномандатных избирательных округах.

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