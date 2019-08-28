Коломойский выступил в защиту Гладковских: "Может, их надо награждать было, а не шельмовать"

Такое мнение высказал Игорь Коломойский в интервью Цензор.НЕТ.

"Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали. Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать? Это Петр Алексеевич в этом виноват, в том что все нелегально и незаконно завозилось, потому что есть детали старой военной техники, которые нам нужны в небольшом количестве, и которые для этой техники выпускают только в России. И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали. А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России", - отметил Коломойский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудит "Укроборонпрома" завершится весной 2020 года, руководителей предприятий концерна проверят на полиграфе, - замсекретаря СНБО Кривонос

По его мнению, эта ситуация - "тот же самый анекдот про крысу и хомяка - вопрос пиар-обеспечения".

"Отшельмовали, показали, люди увидели, как они разговаривают, какая у них переписка и сколько они кому отправили, и это вызвало возмущение. Я ж никого не оправдываю. Но ведь тут вопрос не в том, как они общаются и не в том, что там делало НАБУ, а вопрос был в том - они завозили нужное нам оборудование из России, пусть контрабандой или нет? Если они завозили российские товары двойного назначения в Украину, и это использовалось для нашей военной промышленности на выгодных условиях, так они тогда герои. Если они мотлох скупали, а потом продавали как новый, изображали, что это контрабандой завезено, так за это надо судить. Если они завышали цены в 10 раз и раздавали откаты, тогда суд, тогда все справедливо. Но давайте не вешать ярлыки в деле, где все не так ясно, как нам показали, давайте дождемся суда", - призвал Коломойский.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Также читайте: НАБУ похоронило дело Гладковского. Мы довели его до конца, передали им, и где результат? - Луценко

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.