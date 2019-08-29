На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Яременко отметил: "Сегодня было много встреч - с делегацией стаферов сенатского комитета США по внешним делам, с делегацией Атлантического совета.

Совместно с Дмитрием Разумковым встретились с послами государств Большой семерки рассказать об организации работы новой Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук

Было обучение работе в зале ВРУ - там главное правильно давить на кнопки (думаю, что образования хватит).

Но самое важное событие дня - встреча будущей фракции "СН" с президентом Зеленским.

Президент традиционно был энергичный, живой, наступательный. Такой, каким должен быть.

Говорили исключительно о законотворчестве.

Несмотря на нескрываемое и вполне понятно желание президента наращивать политические и законодательные темпы фракция большинством голосов решила не пренебрегать парламентскими процедурами: все несколько десятков первоочередных законопроектов, наработанных президентской командой за последние месяцы, будут на следующей неделе по ускоренной процедуре рассмотрены комитетах.

От 9 сентября две недели подряд мы будем рассматривать и принимать их в сессионном зале.

Эти законы охватывают широкий спектр вопросов - от изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности, к упрощению ряда процедур и условий ведения предпринимательской деятельности. И еще очень много чего между тем.

Но первые законодательные нововведения мы проголосуем уже завтра только разберемся с организационными и кадровыми вопросами.

Начнем с высокого старта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под риском выхода из "Слуги народа" где-то до 100 человек, - Коломойский

А вечером успели обменяться несколькими словами с и.о. председателя Деснянской РГА по проблемам района - в субботу утром встретимся с господином Сергеем Снопковым у метро "Лесная" обсудить как уменьшить неудобства киевлянам, вызванные строительством в этом районе.

Завтра, еще перед началом работы, начнем новый церемониал и традицию - почтим павших на войне и на Майдане. Людей, которые ценой жизни дали нам шанс изменить страну к лучшему"