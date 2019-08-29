Тело женщины достали из-под завалов в Дрогобыче, - горсовет

По информации Дрогобычского городского совета, из-под завала освободили еще одну женщину, "к сожалению, без признаков жизни", пишет Цензор.НЕТ. По состоянию на полночь информация о третьей погибшей не подтверждена.

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В ГСЧС сообщили, что удалось спасти домашнего кота.





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Работы продолжаются.

Напомним, 28 августа около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыче произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

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