Жители оккупированного Армянска снова жалуются на выбросы с "Крымского титана"

Несмотря на то, что горожане жалуются на удушье ночью, мониторинг выбросов с кислотонакопителя "Крымского титана" проводится только днем, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

По словам депутата так называемого городского совета Армянска Виктора Мохова, ситуация ухудшилась в середине августа, когда на севере Крыма была невыносимая жара. Он отмечает, что выбросов меньше, чем в прошлом году, но они хорошо чувствуются. Люди жалуются на удушье, раздражение слизистых, аллергии.

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Напомним, в конце августа 2018 года появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.

В июне 2019 года жители Армянска вновь жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. В начале августа специалисты Гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в оккупированных Армянске и Красноперекопске.

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".

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