"Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова, который должен возглавить Шуфрич

Об этом было объявлено 28 августа на заседании подготовительной депутатской группы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Таким образом состав комитета уменьшился до пяти депутатов: один от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и четыре от "Слуги народа".

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Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что он расстроен уменьшением количества членов комитета в то время, когда происходят нападения на журналистов.

Представитель "ЕС" Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича. По словам Герасимова, Шуфрич является "одним из ближайших друзей Виктора Медведчука".

Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

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За назначение председателей комитетов вновь избранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады.