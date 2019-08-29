Враг бил по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, а под Широкино применил БПЛА с закрепленным ВОГ-17. За сутки - 14 обстрелов, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Лебединского - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов;

- четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Широкино - с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных Сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Новолуганского враг применил запрещенные минскогоими соглашениями минометы калибром 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие,

- в районе Зайцево - запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Пивденного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Майорска противник трижды нарушил режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В одном из случаев, в 12:25, осуществил обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут", представлявшего угрозу мирному населению и персоналу, который находился на КПВВ "Майорское".

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"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня:

- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Марьинки враг осуществлял обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Зайцево - из вооружения БМП и стрелкового оружия, а вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



