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29.08.19 08:31

Детективы НАБУ провели обыски у сотрудников лесхоза на Харьковщине, один из фигурантов оказал сопротивление

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели обыски в Харьковской области по месту жительства отдельных должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

Сообщатся, что следственные действия санкционированы и происходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст 364 УК Украины.

Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с февраля 2019 года.

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"По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению законного следственного действия. В дальнейшем работники полиции установят имеются ли в действиях указанного лица признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 342 и 345 УК Украины", - сказано в сообщении.

Детективы НАБУ провели обыски у сотрудников лесхоза на Харьковщине, один из фигурантов оказал сопротивление 01

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