В Украине начала работу новая налоговая служба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

28 августа распоряжение Правительства от 21 августа 2019 № 682-р о начале работы Государственной налоговой службы Украины было обнародовано на Правительственном портале.

Кабинет Министров передал Государственной налоговой службе функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

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"Мы начинаем новый этап в налоговой политике нашего государства. Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, которая будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков. Уверен, что совместными усилиями мы построим сервисную налоговую службу европейского образца с высоким уровнем доверия в обществе, которой будем гордиться", - подчеркнул Председатель ГНС Сергей Верланов.

Принятие распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию ГНС: проведение государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевод с ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

Таким образом, осуществление мероприятий по созданию ГНС и обеспечение осуществления ГНС полномочий и выполнения функций, определенных Положением о Государственной налоговой службе Украины, утвержденным постановлением КМУ от 6 марта 2019 № 227, завершено.