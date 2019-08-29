Полторак подписал указ о чествовании в Зале Памяти погибших защитников Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Подписал Приказ, согласно которому, каждый год 29 августа весь руководящий состав подразделений Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, чествуют в Зале Памяти погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.

Полторак отметил, что мы должны помнить наших Героев, которым обязаны нашей независимостью и свободой.

"Вечная память воинам, погибшим за Украину!" - подытожил Полторак.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении праздника 29 августа - Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

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