Торжественное заседание новой Верховной Рады. ВИДЕО

Прямая трансляция заседания ведется на Youtube-канале Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
На торжественное заседание новой Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
В зале также присутствуют экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.
Также в ложе правительства - члены старого Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, депутаты планируют сегодня рассмотреть такие вопросы:
1. Избрание временного президиума;
2. Повестку дня сессии;
3.Сложение полномочий премьер-министром перед вновь избранной Радой;
4.Формирование депутатских фракций;
5. Доклад спикера Андрея Парубия о состоянии законодательной работы по итогам работы предыдущего парламента;
6. Объявление о коалиции;
7. Избрание счетной комиссии;
8. Избрание председателя Верховной Рады, главный претендент Дмитрий Разумков;
9. Избрание первого вице-спикера (главный претендент Руслан Стефанчук) и вице-спикера, и кем, вероятнее всего, будет Елена Кондратюк;
10. Послание Раде от президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении;
11. Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов;
12. Назначение нового премьер-министра, очевидно Андрей Гончарук;
13. Доклад подготовительной группы.
14. Назначение министра обороны
15. Назначение министра иностранных дел;
16. Назначение нового Кабмина;
17. Затем депутаты, которые пойдут в Кабмин сложат полномочия;
18. С должностей уволят министров Кабмина Гройсмана;
19. Депутаты утвердят перечень и количественный состав комитетов;
20. Проголосуют руководителей комитетов;
21. Уволят председателя СБУ;
22. Назначат председателем СБУ;
23. Придадут согласие на увольнение генпрокурора;
24. Дадут согласие на назначение нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;
25. О согласительном Совете.
26. Утвердят календарный план.
27. Утвердят правила освещения работы Совета журналистами.