Торжественное заседание новой Верховной Рады. ВИДЕО

Прямая трансляция заседания ведется на Youtube-канале Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

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На торжественное заседание новой Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В зале также присутствуют экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Также в ложе правительства - члены старого Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, депутаты планируют сегодня рассмотреть такие вопросы:

1. Избрание временного президиума;

2. Повестку дня сессии;

3.Сложение полномочий премьер-министром перед вновь избранной Радой;

4.Формирование депутатских фракций;

5. Доклад спикера Андрея Парубия о состоянии законодательной работы по итогам работы предыдущего парламента;

6. Объявление о коалиции;

7. Избрание счетной комиссии;

8. Избрание председателя Верховной Рады, главный претендент Дмитрий Разумков;

9. Избрание первого вице-спикера (главный претендент Руслан Стефанчук) и вице-спикера, и кем, вероятнее всего, будет Елена Кондратюк;

10. Послание Раде от президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении;

11. Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов;

12. Назначение нового премьер-министра, очевидно Андрей Гончарук;

13. Доклад подготовительной группы.

14. Назначение министра обороны

15. Назначение министра иностранных дел;

16. Назначение нового Кабмина;

17. Затем депутаты, которые пойдут в Кабмин сложат полномочия;

18. С должностей уволят министров Кабмина Гройсмана;

19. Депутаты утвердят перечень и количественный состав комитетов;

20. Проголосуют руководителей комитетов;

21. Уволят председателя СБУ;

22. Назначат председателем СБУ;

23. Придадут согласие на увольнение генпрокурора;

24. Дадут согласие на назначение нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;

25. О согласительном Совете.

26. Утвердят календарный план.

27. Утвердят правила освещения работы Совета журналистами.