Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук. ВИДЕО

Об этом заявил журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук ("Слуга народа"), передает кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мы надеемся, что Верховная Рада поддержит все кадровые решения: и правительство, и Генеральный прокурор, и СБУ. Также мы будем пытаться провести в первый же день регистрацию наиболее важных инициатив и дать им толчок для того, чтобы в ближайшее время все, что мы пообещали воплотилось в жизнь. Кроме того, мы проголосовали за вынесение на повестку дня на голосование законопроекта о депутатской неприкосновенности", -заявил он, отметив, что планируют принять законопроект в первом чтении, чтобы на следующей сессии, которая стартует 3 сентября принять его в целом.

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"Мы приложим все усилия, процедурные и процессуальные, чтобы сегодня мы имели возможность проголосовать за законопроект (о депутатской неприкосновенности. – Ред.) и уже на следующей сессии, которая стартует 3 сентября, проголосовать в целом, чтобым ы продемонстрировали то, что за 5 дней можно решить, то что не могли решить 28 лет", - резюмировал Стефанчук.