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29.08.19 09:52

Подготовительная группа сократила до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова, который должен возглавить Шуфрич

Депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва уточнила руководящие составы парламентских комитетов - регламентного и по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Подготовительная группа сократила до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова, который должен возглавить Шуфрич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Участники группы поддержали кандидатуры Юрия Киселя на должность руководителя комитета по вопросам транспорта, а Сергея Кальченко - на должность главы регламентного комитета. Оба они избраны от партии "Слуга народа".

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Группа также уменьшила с семи до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова: один от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и четыре от "Слуги народа".

Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. В знак протеста, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова

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