Подготовительная группа сократила до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова, который должен возглавить Шуфрич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Участники группы поддержали кандидатуры Юрия Киселя на должность руководителя комитета по вопросам транспорта, а Сергея Кальченко - на должность главы регламентного комитета. Оба они избраны от партии "Слуга народа".

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Группа также уменьшила с семи до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова: один от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и четыре от "Слуги народа".

Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. В знак протеста, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова