Никто к нам не обращался, - Вакарчук о коалиции со "Слугой народа"

Об этом заявил журналистам избранный нардеп, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук 29 августа в Киеве перед первым заседанием Верховной Рады нового созыва, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Отвечая на вопрос, предлагали ли представители "Слуги народа" создать коалицию с его партией, он сказал: "Нет, никто к нам не обращался".

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При этом Вакарчук отметил, что повестка дня заседания Рады сформирована, депутаты должны в том числе рассмотреть законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.



Он добавил, что будущие парламентарии готовы сегодня работать "столько, сколько потребуется".