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29.08.19 10:09

Никто к нам не обращался, - Вакарчук о коалиции со "Слугой народа"

Партия "Слуга народа" не предлагала партии "Голос" создать парламентскую коалицию.

вакарчук

Об этом заявил журналистам избранный нардеп, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук 29 августа в Киеве перед первым заседанием Верховной Рады нового созыва, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Отвечая на вопрос, предлагали ли представители "Слуги народа" создать коалицию с его партией, он сказал: "Нет, никто к нам не обращался".

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При этом Вакарчук отметил, что повестка дня заседания Рады сформирована, депутаты должны в том числе рассмотреть законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Он добавил, что будущие парламентарии готовы сегодня работать "столько, сколько потребуется". 

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