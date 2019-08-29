На места новых депутатов в Раде разложили газеты с изображениями матерей, чьи дети погибли сражаясь за независимость Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Первый день нового созыва начали с единомышленниками Иванной Климпуш-Цинцадзе, Олегом Синюткой, Владимиром Арьевым, Софией Фединой, Николаем Величковичем, Викторией Сюмар, Ростиславом Павленко, Михаилом Бондарем с того, что разложили на рабочие места новоизбранных депутатов главный экземпляр "Дзеркало Тижня - Зеркало Недели" ко Дню Независимости с фотографиями матерей, отдавших самое дорогое государству", - говорится в сообщении.

"Мы уверены, что это должно напоминать всем народным избранникам об обязательствах и ответственности. О тех, красных линиях, которые нельзя переходить. О служении государству", - подытожила Фриз.

В свою очередь новоизбранный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин на своей странице в сети Facebook пишет: "Чтобы понять цену независимости надо смотреть правде в глаза. Спасибо коллегам из "Зеркала недели". Те, кто этого не читал и не видел, - настоятельно рекомендую. Особенно в этот день, день памяти павших".









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