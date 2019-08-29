Нардепы Верховной Рады 9 созыва приняли присягу. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В ходе торжественного заседания Верховной Рады 9 созыва народные депутаты приняли присягу. К присяге нардепов привел самый старший нардеп Юлий Иоффе.

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После прочтения текста присяги хор исполнил Молитву за Украину.

Затем спикер ВР предыдущего созыва Андрей Парубий объявил перерыв в заседании до 13 часов для подписания народными депутатами текста присяги, получения нагрудного знака нардепа.

Также за это время народные депутаты должны будут зарегистрироваться для участия в первом пленарном заседании Верховной Рады нового созыва, которое должно будет начаться в 13.00.

После этого Парубий закрыл торжественное заседание ВР 9 созыва.