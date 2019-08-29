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29.08.19 10:53

У меня нет персонального конфликта. Я считаю, что дуализм нам не нужен, - Кличко о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко назвал инициативу главы Офиса президента Андрея Богдана об разделении должностей мэра Киева и главы КГГА централизацией.

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Об этом мэр рассказал в кулуарах ВРУ, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"У меня нет персонального конфликта. Я отстаиваю интересы киевлян... Считаю, что дуализм нам не нужен... Я не отстаиваю должности. Но считаю, то, что происходит - это не децентрализация, а централизация", - заявил он.

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На уточняющий вопрос о том: будет ли общаться с Главой Офиса президента Андреем Богданом, который, инициировал его отставку, Кличко сообщил, что "уже уезжает из парламента".

Также мэр Киева напомнил, что обратился в КСУ относительно разъяснения о правомерности занятия должности мэра и главы КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

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В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы, а также обратится в Конституционный Суд.

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