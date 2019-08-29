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29.08.19 11:05

Сенцов доставлен в московское СИЗО "Бутырка" в рамках процесса обмена, - российский "Интерфакс"

Режиссер, украинский политзаключенный Олег Сенцов, удерживаемый Кремлем в заложниках, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2 ("Бутырка").

Сенцов доставлен в московское СИЗО "Бутырка" в рамках процесса обмена, - российский "Интерфакс"

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника агентства, украинец доставлен в столицу в рамках проходящего процесса обмена.

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Ранее телеграм-каналы сообщили, что украинец был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной. При этом адвокаты Сенцова эти сведения не смогли подтвердить.

Ольга Динзе рассказала, что еще вчера Сенцов получил письмо в Лабытнанги, однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течение дня.

"Мы можем все узнать, если Сенцов ответит на наше письмо, которое тот получил вчера (28 августа. - Ред.)", — пояснила Динзе.

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