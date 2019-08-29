Окончательное решение по кандидатуре премьера примем сегодня в перерыве, - нардеп от "Слуги народа" Качура

Об этом он сказал в комментарии журналистам после принятия присяги, сообщает Цензор.НЕТ.

"Консультации продолжаются. Мы слышали слова президента о том, что Гончарук будет хорошим премьером, но пока он только кандидат. Я знаю Гончарука давно. Он хорошо себя зарекомендовал в общественном секторе и у него есть алгоритм законодательной работы. Но еще будет заседание фракции по кандидатуре премьера (в перерыве заседания Рады, который продлиться до 13:00. - Ред.)", - сказал Качура.

Также депутат подтвердил, что сегодня в повестке дня находится законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и народные избранники намерены за него проголосовать.

"Причем это будет полное снятие неприкосновенности, потому что из некоторых фракций к нам подходили с предложениями оттянуть принятие данного закона до зимы либо снять неприкосновенность в неполной мере", - сказал он, не сообщив, какие конкретно депутаты просили не голсовать за снятие депутатской неприкосновенности.

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