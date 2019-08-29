Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.08.19 11:27

Рада в течение дня может принять решение по реформированию Генпрокуратуры, - Рябошапка

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка прогнозирует принятие решений парламентом, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры Украины, уже сегодня в течение дня.

руслан,рябошапка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если президент сказал "да", то мы это будем делать. Быстро и качественно", - сказал Рябошапка журналистам в четверг, после торжественного заседания Рады, отвечая на вопрос о том, готов ли он возглавить Генеральную прокуратуру.

На вопрос когда ожидать решений, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры, замглавы Офиса президента ответил: "Думаю, что сегодня".

"До принятия официального решения, я не могу комментировать это (реформирование Генпрокуратуры. - Ред.)… Можем вечером об этом пообщаться", - добавил Рябошапка.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Болтон поддерживает кандидатуру Рябошапки на должность генпрокурора

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100