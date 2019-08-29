Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.08.19 11:31

Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия

Депутаты от "Слуги народа" в 12:30 соберутся на заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов.

Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия

Об этом сообщил в кулуарах парламента Давид Арахамия, претендующий на пост главы фракции "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я точно знаю, что в новом Кабмине должна остаться Оксана Маркарова. Она большой специалист", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность", скорее всего, не поддержит кадровые решения "Слуги народа", - Княжицкий

На уточняющий вопрос о будущем главы МВД Арсена Авакова он отметил, что это "очень сложный вопрос".

Он сказал, что для судьба министерских портфелей и повестку дня работы парламента будет обсуждаться на заседании фракции.

Напомним, депутаты Верховной Рады должны сегодня сформировать временный президиум, создать фракции и группы, заслушать спикера Парубия, избрать счетную комиссию, выбрать нового спикера и его заместителей, заслушать внеочередное послание президента о внутреннем и внешнем положении страны, доклады подготовительной рабочей группы, распределить комитеты, определить формат согласительного совета и освещение работы парламента, назначить новое правительство, министров, главу Службы безопасности Украины, дать согласие на назначение нового Генерального прокурора.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100