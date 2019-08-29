В сети разоблачили коррупцию мариупольских чиновников

Соответствующие выводы активисты сделали, проанализировав Отчет об использовании средств по уплате экологического налога местного фонда охраны окружающей природной среды по г. Мариуполь, сообщив на странице организации в Facebook, передает Обозреватель.

"Привлекают внимание пункты по озеленению города, на которые запланировано было в 2018 году 2483 тыс. грн и в 2019 году на общую сумму почти 9 млн грн. При этом отсутствует подробная информация о запланированных работах, а именно создание автоматической системы полива зеленых насаждений, проведение инвентаризации зеленых насаждений в г. Мариуполе, научных исследований по развитию зеленого хозяйства города, учитывая глобальные климатические изменения", – заметили экологи.

При этом они сделали вывод о коррупционной составляющей указанных работ.

Кроме того, в организации отметили, что несмотря на то, что Мариуполь является одним из самых загрязненных городов в Украине, в отчете отсутствует информация по уборке свалок, улучшению состояния загрязнения воздуха, воды, природно-заповедного фонда.

"Анализируя использование экологического налога Мариупольским городским советом, делаем вывод, что средства расходуются не на улучшение экологической ситуации в городе, а для решения текущих проблем коммунальных предприятий города, бессистемного подхода к озеленению города и другие мероприятия, которые не являются неотложными для одного из самых загрязненных городов государства, решение личных интересов чиновников на исполнении "работ", – подытожили в "Экопатруле".

Отчет об использовании средств

Facebook ГФ "Экологический патруль"





Отчет об использовании средств

Facebook ГФ "Экологический патруль"

Отчет об использовании средств

Facebook ГФ "Экологический патруль"

Отчет об использовании средств

Facebook ГФ "Экологический патруль"

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