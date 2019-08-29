Нардепу-самовыдвиженцу Рудыку не выдали карточку для голосования: решение ЦИК о его победе на выборах отменил суд

Как сообщает Цензор.НЕТ, в кулуарах парламента произошла перепалка между Рудыком и главой аппарата ВР.

Рудык принял присягу нардепа и допущен в сессионный зал. Однако при регистрации ему не выдают карточку для голосования, поскольку, по словам главы аппарата, такое решение принято на основании письма секретариата ЦИК: оспаривается процедура голосования и происходит пересчет голосов на ряде участков 198 округа по решению суда.

Рудык подчеркнул: "Оспаривается процедура голосования, а не мое избрание... К тому же есть норма, что нардеп вступает в полномочия после принятия присяги, а я ее уже принял".

Вместе с тем представитель ЦИК сообщил ,что сегодня ночью 6-й Апелляционный административный суд Киева отменил решение ЦИК о признании Рудыка победителем.

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Ранее, 12 августа Верховный Суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа. ЦИК обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 и 10 августа. 21 августа ЦИК признала избранным народным депутатом в мажоритарном округе №198 самовыдвиженца Сергея Рудыка.