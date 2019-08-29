Новоизбранные депутаты "Слуги народа" будут носить собственные значки, - Корниенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко.

Новый значок зеленого цвета имеет круглую форму и надпись "Слуга народа".

"Партия "Слуга народа" пользуется своими нагрудными значками - мы специально заказали. Здесь есть удостоверение народного депутата. Еще очень важный элемент - карточка для голосования. Фракция "Слуга народа" будет лично голосовать. Будет вносить в Конституцию в ближайшее время норму о том, что депутат может потерять свои полномочия из-за голосования не лично. Поэтому эта карточка для нас символ реальных изменений в Верховной Раде, которые мы будем начинать с себя", - сказал Корниенко.

Стандартный значок, который получают все вновь избранные парламентарии, имеет вид сине-желтого флага с надписью "народный депутат Украины". Его носят на левом лацкане пиджака.

В свою очередь Дмитрий Разумков, на своей странице в сети Facebook, опубликовал фото значка и удостоверения народного депутата.