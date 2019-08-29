"Он хочет, а нам все равно", - Арахамия о Шуфриче во главе комитета ВР по вопросам свободы слова

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Слушайте, у нас есть квотный принцип, что-то же надо отдавать оппозиции. Они сами делегируют, это не мы говорим, что давайте будет Шуфрич или Рабинович, или Медведчук. Они говорят, что мы видим такого человека. Мы можем сказать только то, что мы вам отдаем этот комитет, берите и делегируйте. То есть вы должны вопросы про Шуфрича адресовать ОП - ЗЖ - это их квота и они фактически делегировали человека. Мы согласились, потому что там был такой список, честно говоря. Шуфрич не такой уже и плохой человек", - сказал Арахамия.

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"Он же хочет про свободу слова говорить, давайте посмотрим, как он будет это делать. Он очень хочет, а нам все равно", - резюмировал Арахамия.

Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. В знак протеста, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова.