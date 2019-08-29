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29.08.19 12:54

23 нардепа-самовыдвиженца объединяются в группу "За будущее", - Лубинец

Избранные в Верховную Раду IX созыва на внеочередных парламентских выборах народными депутатами самовыдвиженцы формируют депутатскую группу "За будущее", за вхождение в которую уже подписались 23 парламентария-мажоритарщика.

23 нардепа-самовыдвиженца объединяются в группу "За будущее", - Лубинец

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил один из них Дмитрий Лубинец.

"На данное время подписались 23 народных депутата. Название – "За будущее" ("За майбутнє". – укр.)", - сказал он.

При этом Лубинец не стал называть фамилии других нардепов, которые войдут в группу.

Согласно украинскому законодательству, такая группа будет иметь права фракции.

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Как сообщалось, 27 августа народный депутат Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), который работал в подгруппе по организации первого заседания новоизбранного парламента, сообщил, что Лубинец координирует работу по формированию депутатской группы в Верховной Раде 9-го созыва из числа мажоритарщиков.

"Предполагается, что из мажоритарщиков будет создана отдельная группа на правах фракции. Мы это слышим, но пока этого не видим", - сказал Шуфрич.

Нардеп Лубинец в Верховной Раде 8-го созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко". Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу №60. В парламенте предыдущего созыва он представляет этот же округ.

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