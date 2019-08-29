Гончарук будет премьер-министром, - Герус после заседания фракции "Слуга народа"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом после заседания фракции заявил депутат ВР от фракции "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"Гончарук будет премьером", - сказал Герус журналистам в четверг в кулуарах парламента.

Напомним, ранее потенциальный глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован - претенденты на должность премьер-министра Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" рассматривает лишь кандидатуру Гончарука на должность премьера, - Гетманцев