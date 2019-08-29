Загороднюк предложен на должность министра обороны, - нардеп Яременко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". об этом заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Отвечая на вопрос журналистов касательно кандидатуры министра обороны Украины в будущем Кабмине, нардеп сказал: "Загороднюк, Андрей Загороднюк".

Напомним, Андрей Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

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